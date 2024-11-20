У середу, 20 листопада, на більшій частині території України збережеться тепла погода, проте вже з 21 листопада країну очікує суттєве похолодання.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз на 20 листопада
За словами Діденко, 20 листопада погода почне змінюватися. У західних регіонах очікуються сильні дощі, тоді як на решті території буде сухо.
Температура повітря в більшості областей становитиме близько +9...+15 °С. У столиці прогнозують комфортні умови з температурою до +11 °С, опадів не передбачається.
Холодніше буде на Закарпатті, Львівщині та Волині, де стовпчики термометрів покажуть +6...+9 °С.
Зміни після 21 листопада
Синоптик переджає, що з 21 листопада в Україні очікуються опади у вигляді дощу, який поступово переходитиме до снігу. Зниження температури супроводжуватися сильним вітром.
22 листопада буде холодна погода.
У Києві також очікується похолодання. У ці дні ймовірні періодичні опади та сильний вітер.
Також Politeka писала про те, що за словами синоптика після 20-го числа, із 3-ї декади більше шансів, що опади в Україні будуть змішаною фазою. До кінця листопада в Україні погода дивуватиме, змішаються мокрий сніг із дощем, йдеться насамперед про північні та північно-східні області.
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Також Politeka писала, що зниження температури вплине на енергосистему.
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