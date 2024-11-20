В среду, 20 ноября, на большей части территории Украины сохранится теплая погода , однако уже с 21 ноября страну ожидает существенное похолодание.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз на 20 ноября
По словам Диденко, 20 ноября погода начнет меняться. В западных регионах ожидаются сильные дожди, в то время как на остальной территории будет сухо.
Температура воздуха в большинстве областей будет составлять около +9...+15°С.
Холоднее будет в Закарпатье, Львовщине и Волыни, где столбики термометров покажут +6...+9 °С.
Изменения после 21 ноября
Синоптик предупреждает, что с 21 ноября в Украине ожидаются осадки в виде дождя, который будет постепенно переходить к снегу.
22 ноября будет холодная погода.
В Киеве также ожидается похолодание. В эти дни возможны периодические осадки и сильный ветер.
Также Politeka писала о том, что по словам синоптика после 20 числа, из 3-й декады больше шансов, что осадки в Украине будут смешанной фазой. К концу ноября в Украине погода будет удивлять, смешаются мокрый снег с дождем, речь идет прежде всего о северных и северо-восточных областях.
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Также Politeka писала, что падение температуры повлияет на энергосистему.
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