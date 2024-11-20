Холоднее будет в Закарпатье, Львовщине и Волыни, где столбики термометров покажут +6...+9 °С.

В среду, 20 ноября, на большей части территории Украины сохранится теплая погода , однако уже с 21 ноября страну ожидает существенное похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз на 20 ноября

По словам Диденко, 20 ноября погода начнет меняться. В западных регионах ожидаются сильные дожди, в то время как на остальной территории будет сухо.

Температура воздуха в большинстве областей будет составлять около +9...+15°С.

Холоднее будет в Закарпатье, Львовщине и Волыни, где столбики термометров покажут +6...+9 °С.

Изменения после 21 ноября

Синоптик предупреждает, что с 21 ноября в Украине ожидаются осадки в виде дождя, который будет постепенно переходить к снегу.

22 ноября будет холодная погода.

В Киеве также ожидается похолодание. В эти дни возможны периодические осадки и сильный ветер.

Также Politeka писала о том, что по словам синоптика после 20 числа, из 3-й декады больше шансов, что осадки в Украине будут смешанной фазой. К концу ноября в Украине погода будет удивлять, смешаются мокрый снег с дождем, речь идет прежде всего о северных и северо-восточных областях.

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Также Politeka писала, что падение температуры повлияет на энергосистему.

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