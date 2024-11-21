Україні загрожує затяжний блекаут, експерт здивував прогнозом, якими можуть бути графіки відключень.
Як повідомив енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, атомні електростанції України перебувають у небезпеці через ракетні атаки РФ.
Тож у разі, якщо російські загарбники атакують атомні блоки – зупиниться робота українських АЕС.
"Навіть якщо в градирню запустять пару ракет, які умовно відіб'ють шматок бетону, станцію вже буде зупинено до з'ясування всіх обставин та ступеня пошкоджень. Це одразу стане причиною відключень", - повідомив Корольчук.
Так, якщо буде виведено з ладу дві АЕС - це обернеться жорсткими графіками відключень, українцям загрожуватиме блекаут.
За словами експерта, якщо таких ударів буде завдано - "теоретично і практично ремонт може зайняти тиждень-два", протягом цього часу можуть бути відключення.
Корольчук додав, що без АЕС буде складно забезпечити електроенергію споживачів.
Якщо РФ ушкоджить атомні блоки - електроенергія подаватиметься за жорсткими графіками.
Насамперед електроенергією забезпечуватимуть важливі інфраструктурні об'єкти.
Джерело: "Главред".
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