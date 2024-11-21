Експерт приголомшив українців прогнозом щодо відключень світла цієї зими, дізнайтеся, до чого готуватись.

Україні загрожує затяжний блекаут, експерт здивував прогнозом, якими можуть бути графіки відключень.

Як повідомив енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, атомні електростанції України перебувають у небезпеці через ракетні атаки РФ.

Тож у разі, якщо російські загарбники атакують атомні блоки – зупиниться робота українських АЕС.

"Навіть якщо в градирню запустять пару ракет, які умовно відіб'ють шматок бетону, станцію вже буде зупинено до з'ясування всіх обставин та ступеня пошкоджень. Це одразу стане причиною відключень", - повідомив Корольчук.

Так, якщо буде виведено з ладу дві АЕС - це обернеться жорсткими графіками відключень, українцям загрожуватиме блекаут.

За словами експерта, якщо таких ударів буде завдано - "теоретично і практично ремонт може зайняти тиждень-два", протягом цього часу можуть бути відключення.

Корольчук додав, що без АЕС буде складно забезпечити електроенергію споживачів.

Якщо РФ ушкоджить атомні блоки - електроенергія подаватиметься за жорсткими графіками.

Насамперед електроенергією забезпечуватимуть важливі інфраструктурні об'єкти.

Джерело: "Главред".

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