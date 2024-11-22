Якщо військовослужбовець має право на кілька з них одночасно, він може обрати одну

В Україні військовослужбовці мають право на особливі умови нарахування пенсії, які залежать від стажу, віку та інших факторів.

Про це розповіли в Мінсоцполітики.

Пенсійні виплати також поширюються на працівників силових структур.

Є декілька пенсій, які можуть отримувати військові. Якщо військовослужбовець має право на кілька з них одночасно, він може обрати одну. Пенсія за вислугу років надається тим, хто має стажу служби понад 20 років. Пенсія по інвалідності призначається, якщо інвалідність настала під час служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення. Пенсія за віком виплачується після досягнення встановленого віку та за наявності необхідного стажу. Пенсія у разі втрати годувальника передбачена для сімей військових, які загинули під час виконання службових обов'язків, протягом трьох місяців після звільнення або згодом через поранення чи захворювання, отримані на службі.

Розмір пенсії залежить від грошового забезпечення військовослужбовця на момент виникнення права на виплати. Якщо військовий має стаж понад 25 років, його пенсія становить 65% від грошового забезпечення: 50% нараховується за перші 20 років служби, а за кожен додатковий рік додається 3%. Максимальна сума не може перевищувати 70% від грошового забезпечення. Якщо військовослужбовець досягає 45 років і має 25 років стажу, з половини яких – це військова служба, він отримує пенсію у розмірі 50% від грошового забезпечення, а за кожен рік понад це додається ще 1%.

Пенсії по інвалідності залежать від групи інвалідності. Для тих, хто отримав інвалідність під час служби, передбачено: 100% грошового забезпечення для I групи, 80% для II групи та 60% для III групи. Для осіб з інвалідністю, отриманою за інші обставини, виплати становлять 70%, 60% і 40% відповідно до групи інвалідності.

Родини загиблих військовослужбовців отримують пенсію у розмірі 70% від грошового забезпечення загиблого. Якщо в сім'ї є двоє чи більше дітей, на кожну дитину виплачується 50% грошового забезпечення. У випадку, якщо смерть годувальника не пов'язана з бойовими діями, пенсія становить 30% від його заробітку.

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