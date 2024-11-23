Україна 19 листопада вперше завдала удару по території РФ балістичними ракетами ATACMS, повідомляється, що ціль успішно вражено.

У ніч на 19 листопада в районі міста Карачев у Брянській області РФ ймовірно був атакований 67-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського (ГРАУ) міноборони РФ.

У соцмережах почали активно з'являтись відео пожеж.

Повідомляється, що було атаковано військовий об'єкт в районі міста Карачев у Брянській області, про це інформує РБК-Україна посилаючись на джерело в Силах оборони.

Україна давно чекала на ATACMS та дозвіл ними бити по території РФ, які суттєво розширюють можливості ЗСУ на полі бою.

Ці ракети дають змогу уражати склади РФ, командні пункти та аеродроми глибше, ніж українські військові мали радіус ураження до цього.

ATACMS - це оперативно-тактичний ракетний комплекс США виробництва Lockheed Martin з балістичною ракетою, відомо, що кожна ракета має дальність ураження до 165 кілометрів.

Ракети ATACMS мають змогу вражати цілі противника на окупованих українських територіях, а саме у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській областях.

Також дальність ракети покриває окупований Крим та Керченський міст.

Ціллю для ракет ATACMS може бути і жива сила ворога, якщо в одному місці скупчились окупанти.

Джерело: fakty, РБК.

Повідомляється, що вартість однієї ракети ATACMS залежить від модифікації та від умов надання.

Наприклад, у 2012 році Фінляндія закупила ракети М391А з ціною $1,9 млн з ракетами, розгортанням технічної бази та навчанням.

У 2021 році вартість ракет М57 для ЗС США становила $1,7 млн, а модернізованих М39 – $1,3 млн. Вартість немодернізованих касетних М39 і М39А1 може коштувати $1 млн.

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