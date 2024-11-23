Чоловік зустрів російське вторгнення з родиною в рідному місті, коли Херсон опинився під окупацією.

Як пише Бабель, 24 лютого 2022 року, Костянтин приєднався до місцевої ТрО. Він возив людей, перекривав дороги, щоб гальмувати просування росіян. Але вже в перші дні, після того як росіяни зайшли до Херсону, його автобус був змушений ховатися від ворожої колони.

"У травні до мене прийшла ФСБ. О п’ятій ранку я почув гуркіт і побачив відкриті ворота. Вони дізнались, що я служив у ТрО. Натягнули мені шапку на очі і замотали скотчем, руки зв’язали за спиною пластиковими стяжками", - згадує Костянтин.

Його катували в тюрмі, били, погрожували родині і змусили підписати документ про неможливість виїзду з міста.

"Одна пляшка з водою і одна порожня — замість туалету. Годували стаканом кип’ятку і макаронами. На допитах ефесбешники «виховували» металевою трубою", - розповідає чоловік про умови, в яких його впродовж тижня тримали окупанти.

У липні Костянтина вдруге затримали російські "міліціянти". Чоловіка били, пускали електричний струм, а також катували його психічно та фізично. У камерах разом з ним опинилися інші затримані, серед яких був мер Херсона Ігор Колихаєв.

Незважаючи на все, що довелося пережити, Костянтин вижив і побачив визволення Херсона українськими військовими. Після цього він пішов працювати водієм на "Новій пошті".

Наразі Костянтин розвозить пошту по рідному місту під постійними обстрілами, однак чоловік досі не отримав офіційного статусу полоненого. Два роки боротьби за справедливість та документальні підтвердження не принесли результату, хоча всі свідки катувань підтвердили його присутність у полоні.

Костянтин вже знаєімена своїх катів, і хоче, щоб вони понесли покарання за все, що він пережив.

Джерело: babel.

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