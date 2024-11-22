Дізнайтеся, яке церковне свято у православних 23 листопада за новим та старим календарем.

У народному календарі 23 листопада називають Митрофанів день, у цей день треба спекти пиріг з капустою або варенням.

23 листопада сприятливий день для молитви за здоров'я та благополуччя.

23 листопада (6 грудня за старим стилем) – день пам'яті святителя Амфілохія.

У святого Амфілохія просять зцілити від хвороб, фізичних та душевних.

23 листопада наші пращури обов'язково випікали пироги з капустою або варенням.

Наші пращури вірили, що це захистить сім'ю від безгрошів'я.

Для тих, хто дотримується посту, дозволяється гаряча їжа з олією і риба.

Що не можна робити в церковне свято 23 листопада , існує низка заборон, наприклад, не можна злитися і сваритися, заздрити, ображати тварин і відмовляти у допомозі.

За народними прикметами 23 листопада не можна міняти місце проживання та голосно розмовляти.

З'ясовувати стосунки категорично не можна, вважається, що так можна відлякати успіх, і він більше не повернеться.

Існує чимало цікавих прикмет на 23 листопада:

який сьогодні день, якщо хмари на заході червоного кольору — буде ясна погода.

Навколо місяця тьмяні рожеві кола, отже, будуть тріскучі морози.

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