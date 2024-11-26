Вони змішували газовий конденсат з бензином марки А-95 у резервуарах автоцистерн, після чого додавали спеціальні присадки для підвищення октанового числа.

У Чернівецькій області правоохоронці викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво та продаж фальсифікованого бензину.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Продукція реалізовувалася через автозаправні станції Чернівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей за розробленими товарно-супровідними документами.

За даними Бюро економічної безпеки (БЕБ) фігуранти справи штучно збільшували обсяг пального, що суттєво зменшувало його якість. Вони змішували газовий конденсат з бензином марки А-95 у резервуарах автоцистерн, після чого додавали спеціальні присадки для підвищення октанового числа. Експертиза підтвердила, що цей бензин не відповідає державним стандартам.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили близько 140 тонн неякісного пального, а також транспортні засоби, що перевозили контрафактну продукцію, первинні фінансові та реєстраційні документи, чорнові записи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та гроші.

Досудове розслідування триває.

Що буде, якщо заправляти автомобіль неякісним бензином

Неякісний бензин може серйозно пошкодити автомобіль. Наприклад, зруйнувати фільтр і паливний насос через нерівномірне згоряння пального, спричинене зниженим октановим числом. Штучне завищення октанового числа також шкодить двигуну, оскільки до пального додають спирти, ефіри та ароматичні вуглеводні. Це може призвести до підвищення витрат пального, утворення повітряних пробок у спекотну погоду, збільшення нагару та пошкодження елементів паливної системи, таких як фільтри, трубки та ущільнювачі.

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