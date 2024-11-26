При цьому, якщо людина повністю втратить працездатність, вона зможе отримувати державні виплати, які будуть значно більшими за нинішні.

Міністерство соціальної політики України планує впровадити новий підхід, який акцентуватиме увагу на відновленні працездатності особи після травм.

Держава зосередьтися на тому, щоб громадянин повернувся до активної праці після отримання пошкодження, інформують у Forbes.

Чому українці отримують лише одну виплату?

Замміністра соціальної політики Дарія Марчак пояснила, що успіхом для держави означатиме повернення людини до роботи. Якщо після травми чи хвороби громадянин знову йде на роботу і досягає колишнього рівня доходу, це означає успіх держави в цьому процесі, і додаткові виплати не знадобляться.

При цьому, якщо людина повністю втратить працездатність, вона зможе отримувати державні виплати, які будуть значно більшими за нинішні. Як зазначила Марчак, ці виплати будуть базуватися на середній заробітній платі.

Основні зміни в рамках реформи:

Люди з серйозними проблемами зі здоров'ям негайно отримують соціальну підтримку.

Держава допомагає у пошуку нової роботи, якщо професійна діяльність людини більше не сумісна з її станом.

Нововведення стосуватимуться лише нових осіб у системі, а ті, хто вже отримує пенсію по інвалідності, продовжуватиме отримувати її без змін.

Цей законопроєкт планують прийняти до липня 2025 року.

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