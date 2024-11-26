Жінка, постійно проживаючи в прифронтовій зоні, збирала дані про переміщення українських військових і їх техніки, а також передавала інформацію про наслідки ракетних ударів і точність обстрілів.

У Вінниці суд розглянув справу уродженки Донецької області, яка співпрацювала з російськими окупантами, передаючи їм інформацію про розташування українських військових у Торецьку.

Вирок, опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень, розкриває подробиці.

Деталі справи

Згідно з матеріалами, жінка входила до інформаторської мережі, організованої заступницею керівника так званого "МГБ ДНР" у Горлівці. Її завербував інший мешканець Торецька, який брав участь у бойових діях на боці РФ і зберігав зв'язки зі знайомими у місті.

Жінка, постійно проживаючи в прифронтовій зоні, збирала дані про переміщення українських військових і їх техніки, а також передавала інформацію про наслідки ракетних ударів і точність обстрілів. Вона інформувала свого куратора про місця дислокації ЗСУ, що допомагало ворогу коригувати вогонь.

У період з 23 червня по 27 липня 2022 року вона регулярно надсилала повідомлення, в яких повідомляла про наслідки обстрілів, місця розташування військових, а також причини невлучання російських ракет.

Судове рішення

На судовому засіданні обвинувачена повністю визнала провину, зазначивши, що діяла усвідомлено і розуміла, що допомагає державі-агресору. Водночас вона заявила, що не отримувала за це жодної матеріальної вигоди. Її мотивом було бажання, щоб Росія захопила територію України, де вона проживала, а згодом — прагнення жити в РФ.

Суд призначив їй покарання у вигляді 15 років ув'язнення з конфіскацією всього майна.

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