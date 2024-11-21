Найбільше російська армія наростила виробництво балістичних ракет "Іскандерів".

РФ за допомогою нарощування виробництва і паузи в обстрілах змогла накопичити понад 1500 ракет з дальністю в 350 кілометрів і вище.

Про це повідомляє видання РБК-Україна з посиланням на власні нформовані джерела.

Йдеться про такі ракети, які могла накопичити ворожа армія:

"Іскандер-М" (балістичні) - 350.

"Іскандер-К" (крилаті) - 210.

Х-101 - 220.

"Калібри" - 390.

"Кинджали" - 70.

Х-22 - 230.

KN-23 (КНДР) - 45.

Найбільше агресор наростив виробництво балістичних "Іскандерів", у листопаді ворог планує виготовити близько 70 ракет "Іскандер-М", і 12 - "Іскандер-К".

Повідомляється, що Х-101 армія РФ почала запускати не тільки з Ту-95, а вже і із Ту-160 - раніше такого не фіксувалося.

Відомо, що цих ракет у листопаді вони збираються виготовити п'ятдесят одиниць.

Найбільше армії РФ вдалося накопичити ракет "Калібр".

"На 20 листопада їх на складах у ворога налічується близько 390 штук, а запланований випуск у листопаді - 30 одиниць", - йдеться у повідомленні видання.

Нагадаємо, Україні загрожує затяжний блекаут.

Як повідомив енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, атомні електростанції України перебувають у небезпеці через ракетні атаки РФ.

Тож у разі, якщо російські загарбники атакують атомні блоки – зупиниться робота українських АЕС.

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