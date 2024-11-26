Завчасна покупка цих продуктів допоможе вам зекономити гроші та забезпечить спокій у святкові дні, не переживаючи через підвищення цін.

До Нового року та Різдва залишилось трохи більше місяця, тож саме час почати планувати святкові покупки, і частину товарів краще купити вже в листопаді, аби заощадити чималу суму.

Згідно з інформацією від Новини.LIVE, ось які продукти варто придбати зараз, аби святкові дні пройшли без зайвих фінансових витрат.

Солодощі не повинні залишитися поза увагою. Цукерки, шоколад і подарункові набори, які вже зараз продаються зі знижками, стануть суттєво дорожчими перед Різдвом, коли розпочнеться святкування Дня святого Миколая. Тому поки ціни ще доступні, варто запастися солодощами для себе і на подарунки.

Ще одним важливим елементом святкового столу є салати та канапки. Для цього можна заздалегідь придбати сухарики та різноманітні консерви, такі як тунець, шпроти, консервовані ананаси, маслини, кукурудза, горошок тощо. Вони зберігаються довго і не втратять своєї якості, поки не настане час для приготування страв.

Не буде зайвим також купити кілька упаковок вершкового масла, особливо якщо ви плануєте готувати святкову випічку. І, звісно, не забудьте про червону ікру. Цей продукт є класичним на новорічно-різдвяному столі, тому варто порівняти ціни в різних магазинах, щоб знайти найвигідніший варіант.

Завчасна покупка цих продуктів допоможе вам зекономити гроші та забезпечить спокій у святкові дні, не переживаючи через підвищення цін.

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