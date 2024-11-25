Кабмін ухвалив постанову, яка посилює соцзахист звільнених військовослужбовців і резервістів, зокрема тих, хто проходить службу у розвідувальних органах.

Нововведення передбачають щомісячні виплати, компенсації підприємствам, де працюють резервісти, та полегшення процесу зміни місця проживання.

Про це заявили у Міноборони. У повідомленні вказано, що звільнені зі служби військовослужбовці розвідувальних органів протягом року після звільнення отримуватимуть виплати у розмірі окладу за військовим (спеціальним) званням. Це стосується тих, хто звільняється через вік, стан здоров’я або скорочення штату.

Також підприємства, де працюють призвані на збори резервісти, отримуватимуть компенсацію за втрату працівників. А військовозобов’язані, які не працюють на момент призову, отримуватимуть виплати у розмірі прожиткового мінімуму.

В той же час, для осіб, які перебувають на військовому обліку в розвідувальних органах, введено можливість змінювати житло через портал «Дія», що значно полегшує весь процес.

Нова постанова спрямована на підвищення соціальної захищеності військовослужбовців і резервістів, забезпечуючи їм фінансову підтримку навіть після звільнення зі служби. Це дозволить покращити умови для осіб, які вже виконали свій обов’язок перед державою, а також забезпечить мотивацію для резервістів і військовозобов’язаних.

Також Politeka писала, що деяким військовим можуть не нарахувати виплати. Детальніше про це читайте за посиланням.

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