В Україні вдосконалюється механізм грошового забезпечення військовослужбовців, які потрапили у полон, зникли безвісти або інтерновані в нейтральних державах.

Про це розповіла очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова в етері каналу Еспресо.

"На сьогоднішній день, коли вступить закон в дію, то військовослужбовець має бути в праві написати особисте розпорядження: хто, яка особа буде отримувати грошове забезпечення, в яких відсотках, якщо він буде захоплений в полон або зниклий безвісти за собивих обставин, або інтернований в нейтральну державу", - пояснила правозахисниця.

Якщо такого розпорядження немає, то 50% виплат розподіляються між дружиною, чоловіком, законними представниками малолітніх і неповнолітніх дітей, а також батьками військовослужбовця. Решта 50% зберігається на рахунку самого військовослужбовця, щоб він міг використати ці кошти після повернення для реабілітації чи інших потреб, додає Денісова.

Правозахисниця наголошує, що у разі відсутності близьких родичів 20% грошей можуть бути передані повнолітнім дітям, братам або сестрам. У випадках, коли взагалі немає спадкоємців, кошти переходять до спадщини.

"Перші виплати за новим механізмом очікуються з 1 лютого 2025 року", - уточнила Людмила Денісова та додала, що наразі даний закон підписаний, але ще не опублікований.

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