Церковне свято 25 листопада за старим стилем - день пам'яті святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського, а також ікони Божої Матері "Милостива" (Кікська).

У народному календарі 25 листопада свято називають Клим Холодний.

З 25 листопада зазвичай починалися морози, проте наші предки на погоду не скаржилися, бо вірили, що всіх терплячих зима обдарує міцним здоров'ям.

Православна церква 25 листопада вшановує Олександрійського патріарха Іоанна Милостивого.

25 листопада віруючі відзначають день пам'яті Ікони Божої Матері "Милостива". За переказами, вона була написана святим євангелістом Лукою.

У свято 25 листопада моляться святому апостолу Клименту I, його просять захистити від хвороб та сильних холодів.

25 листопада потрібно провести спокійно, займаючись справами, не плануючи великих справ.

За старих часів на Климента працювати намагалися натще, бо ситий шлунок заважав якісній роботі.

Також раніше вірили, що у тих, хто має гарний добрий настрій 25 листопада - чекає на щастя весь наступний рік.

Що не можна робити на церковне свято 25 листопада, цього дня заборонено лаятись, бо за поганими словами Бог не чує молитви.

Не можна відмовляти у допомозі, ображати людей та тварин.

Також не рекомендується лізти у чужі справи та давати поради, коли про них не просять.

Не варто давати гроші в борг і поспішати, є ризик, що люди, які поспішають, справи погіршуватимуться.

Читайте також:

Коли День святого Миколая у 2024 році: головні традиції та заборони.

Головні причини відступу ЗСУ: військовий експерт розповів, через що не вдається тримати фронт.

Новий виклик для ЗСУ: експерт розповів, як російські дрони навчилися ухилятися від атак.