Чим раніше ви почали дбати про офіційний дохід і страхові внески, тим кращим буде ваше фінансове забезпечення у майбутньому.

Щоб у майбутньому мати гідну пенсію, важливо офіційно працювати та регулярно сплачувати внески до системи соціального страхування.

Про це інформують у ПФУ.

Що впливає на розмір пенсії

Розмір пенсійних виплат зумовлений кількома основними факторами:

Тривалість страхового стажу. Чим більший стаж, тим вищими будуть пенсійні виплати. Для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 21 рік стажу.

Рівень офіційної зарплати. Виплати розраховуються на основі заробітної плати, з якої сплачуються внески до Пенсійного фонду. Чим більше зарплата, тим більше внесків, а отже, й більша пенсія.

Добровільні внески. Ви можете самостійно зробити додаткове відрахування до Пенсійного фонду, щоб створити додаткове забезпечення для забезпечення старости.

Максимальна пенсія та середній дохід

Законодавство обмежує максимальну пенсію сумою понад 23 тисячі гривень. Для її отримання потрібно виконати такі умови:

35 років страхового стажу;

щомісячний офіційний дохід на рівні 67 457 грн.

Для порівняння, середня зарплата в Україні наразі становить 13 547 гривень.

Як підготуватися до високої пенсії

Щоб забезпечити себе фінансово в старості, слід врахувати такі аспекти:

Офіційне працевлаштування. Уникайте роботи без оформлення, адже це позбавляє вас необхідного страхового стажу та внесків.

Подовження страхового стажу. Чим більше ви офіційно працюєте, тим вищими будуть ваші майбутні виплати.

Додаткові накопичення. Розгляньте можливість робити добровільні внески до пенсійних програм для формування фінансової підтримки.

Планування пенсії — довгостроковий процес, який вимагає відповідного підходу. Чим раніше ви почали дбати про офіційний дохід і страхові внески, тим кращим буде ваше фінансове забезпечення у майбутньому.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ