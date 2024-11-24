Це дозволяє не лише забезпечити справедливість у розрахунках, а й зменшити витрати на комунальні послуги.

Українці зобов'язані оплачувати комунальні послуги згідно з укладеними договорами з постачальниками, проте, якщо послуги надаються неякісно, ​​не в повному обсязі чи взагалі відсутні, споживачі мають право вимагати перерахунок їхньої вартості.

Міністерство розвитку громад та територій України пояснило, за яких умов виробити коригування оплати за комунальні послуги.

У яких випадках можливий перерахунок

Уряд по ініціативі Міністерства відновлення ухвалив постанову, що передбачає перерахунок за такі послуги:

постачання тепла та гарячої води;

централізоване водопостачання та водовідведення;

управління побутовими відходами.

Перерахунок відбувається тарифу, якщо параметри послуги відхиляються від встановлених норм, передбачених законодавством або договорами.

Якщо постачальник порушив умови договору, сума компенсації чи штрафу буде використана для покриття існуючого боргу, а у разі його участі – зарахована на майбутні платежі.

Що може стати підставою для перерахунку

Причини перерахунку можуть бути такими:

зниження температури теплоносія або гарячої води, а також невідповідність їхнього тиску на вході до будівлі;

температура повітря у зменшенні приміщень споживача (за наявності договору на обслуговування внутрішньобудинкових систем);

перебої в наданні послуг, зокрема через перевищення строків аварійно-відновлювальних робіт;

невідповідність відповідності чи якості води державним санітарним нормам;

порушення правил поводження з побутовими відходами або графіка їх вивезення.

Як ініціювати перерахунок

Якщо якість послуги не відповідає нормам, споживач повинен скласти акт-претензію та подати його постачальнику. Постачальник зобов'язаний провести коригування вартості протягом місяця після завершення перевірки. Також передбачено виплату штрафу споживачеві в порядку та розмірі, визначених договором або чинним законодавством.

Це дозволяє не лише забезпечити справедливість у розрахунках, а й зменшити витрати на комунальні послуги.

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