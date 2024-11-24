У Службі безпеки України повідомили, що увагу російських спецслужб чоловік привернув своїми проросійськими висловлюваннями в Telegram-каналах.

Миколаївські правоохоронці затримали 43-річного технічного працівника облтеплоенерго, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.

За даними СБУ чоловік коригував ракетні удари по місту.

Як завербували підозрюваного

У Службі безпеки України повідомили, що увагу російських спецслужб чоловік привернув своїми проросійськими висловлюваннями в Telegram-каналах. Чоловік пройшов інструктаж від ФСБ. Слідчі вважають, що він, використовуючи власний автомобіль, здійснював об’їзд міста та його околиць, таємно фіксував локації, де могли перебувати українські військові або техніку. Крім того, він намагався випитувати у колег і знайомих інформацію, яку можна було б використати у розвідувальних цілях.

Що виявила СБУ

Під час обшуку у затриманого вилучили телефон із Telegram-каналом, через який він спілкувався з ФСБ. Йому оголошено підозру в незаконному розповсюдженні інформації про місця перебування ЗСУ. За такі дії йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Додаткові заходи безпеки

У відповідь на інцидент компетентні органи провели низку заходів, щоб убезпечити позиції українських військових.

Окрім того, Politeka писала про те, що у місті Балаклія Харківської області чоловік, який обіймав посаду лісничого, співпрацював з російськими військовими.

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