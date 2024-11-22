На ранок 22 листопада у Кривому Розі зросла кількість поранених через обстріл РФ, який стався минулої доби.

Через удар росіян по Кривому Рогу на ранок 22 листопада до 32 зросло число поранених через обстріл РФ днем раніше.

Двоє людей - у важкому стані, про це повідомив у Telegram голова Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула

"До 32 зросла кількість постраждалих від удару, з них 2 дітей", - йдеться у повідомленні.

За даними Вілкула, у лікарнях перебуває 12 людей, серед яких одна дитина.

"Двоє дорослих у тяжкому стані. Всім надається вся необхідна допомога", - додав Вілкул.

Нагадаємо, 21 листопада ворожі війська атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Ворожий удар частково зруйновано адміністративну будівлю, на місце оперативно виїхали рятувальні служби.

Одразу стало відомо про постраждалих, ця кількість постійно зростала, 2 людей до 13, пізніше - до 17, наразі відомо про 32 поранених внаслідок атаки РФ.

Ворожа армія 21 листопада масовано атакувала Дніпропетровську область з раннього ранку.

Глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram також додав про пожежі та пошкоджене підприємство у місті Дніпро.

"Зранку область знаходиться під ворожою атакою. У Дніпрі було гучно - сталося кілька пожеж. Пошкоджене підприємство", - йдеться у повідомленні.

В Дніпропетровській ОВА та облраді розповіли, що у ніч проти 21 листопада окупанти обстріляли Нікопольський район із застосуванням артилерії та РСЗВ "Град".

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зранку 21 листопада Росія випустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету, окупанти атакували Дніпро.

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