Служба безпеки України викрила злочинну групу, яка за хабарі «списувала» призовників з військового обліку.

На Закарпатті викрито масштабну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон за участі чиновників ТЦК та медичних працівників.

Про це інформує Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.

До складу групи увійшли посадовці центру комплектування, лікарі медзакладів та колишні правоохоронці. Тепер затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За повідомленням СБУ, у схемі взяли участь шість осіб, серед яких начальниця відділу Берегівського ТЦК, завідувач психоневрологічного відділення Хустської ЦРЛ, лікар-психіатр Виноградівської лікарні, двоє колишніх правоохоронців та цивільний. Схема діяла з серпня 2023 року, а вартість «білих квитків» склала від 9 до 14 тисяч доларів.

Ділки допомагали ухилянтам уникнути мобілізації за допомогою підроблених медичних документів, що підтверджували проблеми зі здоров'ям, зокрема психічні розлади. За ці фальшиві довідки ухилянти могли отримати зняття з військового обліку та безперешкодно виїхати за кордон.

Затримано організаторасхеми та п'ятьох його спільників. Вони відповідатимуть за незаконне переправлення осіб через кордон та хабарництво, що може призвести до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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