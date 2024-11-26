У Міноборони України допустили до постачання у війська безпілотний авіаційний комплекс.

У Міністерстві оборони України розповіли про безпілотний авіаційний комплекс, який має назву “Чорна вдова”.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, йдеться про безпілотники тактичного рівня дії.

Досвідчений пілот матиме змогу застосовувати ці безпілотники вдень та вночі.

Багаторазовий квадрокоптер зможе працювати і у форматі ударного FPV.

Відносно невисока ціна дрону дозволяє його використовувати і у такому варіанті, пояснили у Міноборони.

Також повідоляється, що виконаний у форматі для одноразового використання коптер “Чорної вдови” може взяти на борт посилений заряд вибухівки.

До слова, під час війни, яку розв'язала росія, одним із пріоритетів українського ОПК стало створення власної далекобійної зброї.

У серпні стало відомо про українську розробку, а саме про ракету-дрон «Паляниця», яка вже була застосована.

Так, Україна успішно застосовувала нову ракету-дрон із назвою «Паляниця», військовий об'єкт РФ був вражений на окупованій території.

Пізніше було озвучено деякі характеристики «Паляниці»

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин повідомив, що «Паляниця» – дрон і водночас ракета.

«Паляниця» за тактико-технічними характеристиками підпадає під обидва визначення.

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