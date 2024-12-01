Спершу необхідно звернутися до Пенсійного фонду із запитом про внесення змін до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

Через військові дії багато українців, які мають право на пільги чи субсидії, змінили місце проживання, але не всі знають, як правильно переоформити допомогу на нову адресу.

Пенсійний фонд України розповів, як це зробити.

Чи потрібно скасовувати пільги за попереднім місцем проживання?

У Пенсійному фонді України пояснюють, що подавати заяву про скасування пільг за попередньою адресою не потрібно. Достатньо подати заяву про призначення пільг для нового місця.

Алгоритм оформлення поля після переїзду

Подати заяву до Пенсійного фонду

Спершу необхідно звернутися до Пенсійного фонду із запитом про внесення змін до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

Надати документи, що підтверджують фактичне місце проживання

Серед основних документів: договори житла (якщо ви його винаймаєте); довідка про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Якщо таких документів немає, необхідно скласти акт забезпечення матеріально-побутових умов домогосподарства або фактичного місця проживання. Цей акт формується органами місцевого самоврядування на запит Пенсійного фонду.

Заповнити заявку з новою адресою

У заявці обов'язково вказується актуальна адреса проживання. Це необхідно для оновлення даних у системі, щоб уникнути затримок чи помилок у нарахуванні соціальної допомоги.

Чому це важливо?

Оновлення інформації в реєстрі допомоги Пенсійному фонду України забезпечить коректне нарахування пільг, а також допоможе запобігти можливим збоям у виплатах.

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