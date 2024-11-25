Ворожа армія в ніч на 25 листопада атакувала нашу країну різними видами озброєнь, зокрема "Шахедами".

Так, у Запоріжжі внаслідок атаки російських "шахедів" поранень зазнав 13-річний хлопчик.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Федоров Іван.

"Лікарі надали допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася",

— інформує Федоров.

Повідомляєть, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджені кілька приватних будинків і нежитлове приміщення.

Також відомо, що через нічну російську атаку ворога на енергоінфраструктуру в Миколавській області є відключення абонентів.

Як повідомив голова ОВА Кім, енергетики вже заживили більшу частину споживачів, проте відновлювальні роботи продовжуються.

Кім додав, що постраждалих немає внаслідок атаки немає.

Відомо також, що протягом минулої доби окупанти нанесли 73 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

За добу було зафіксовано 190 вибухів.

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Коровинська, Буринська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська громади.

У Харкові станом на 10 ранку 25 листопада відомо 19 постраждалих після ранкового обстрілу центральної частини міста.

Попередньо ракета С-400 ударила у двори житлових багатоповерхівок. Понад 40 будинків пошкоджено. Горіли три автомобілі.

До слова, загалом за минулу ніч радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 145 ворожих БпЛА.

Станом на 11.00 протиповітряною обороною України було збито 71 ворожий безпілотників.

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