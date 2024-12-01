Працівників одного з рівненських ТОВ звинувачують у привласненні бюджетних коштів.

Про це повідомила пресслужба Рівненського апеляційного суду, передає itvmg.

Йдеться про понад 800 тисяч гривень, виділених на заміну покриття пожежного депо та часткову заміну покриття й утеплення фасаду іншого об'єкта такого ж призначення.

Відомо, що підрозділи ГУ ДСНС у Рівненській області уклали договори з ТОВ на проведення капітального ремонту будівель пожежного депо в містах Млинові та Дубно. Згідно з договорами, в одному депо підрядник мав замінити покрівлю, в іншому — частково замінити покрівлю й утеплити фасад.

У ході досудового розслідування встановлено, що керівник проекту та інженер-будівельник ТОВ свідомо внесли неправдиві відомості про обсяг і вартість виконаних робіт, які не відповідали фактично використаним матеріалам і обсягу виконаних робіт. Внаслідок цього держава зазнала збитків на понад 800 000 гривень.

Керівнику проектів та інженеру-будівельнику оголошено про підозру. Обоє наразі перебувають під цілодобовим домашнім арештом. У разі доведення провини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з подальшим позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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