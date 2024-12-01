В Україні триває процес оформлення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, однак з 1 грудня набувають чинності певні зміни в правилах їхнього нарахування.
Про це інформують у Пенсійному фнді України.
Що змінюється в процедурі нарахування субсидій?
Відтепер субсидії будуть нараховуватися з місяця подачі документів. Якщо ж встигнути подати заявку до 30 листопада включно, субсидію буде призначено з початку опалювального сезону, тобто з жовтня.
Пенсійний фонд України уточнює:
"У разі подання документів до 30 листопада субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо документи подано після 1 грудня, її буде нараховано з місяця звернення".
Як вираховуватиметься дохід
При оформленні субсидії не з початку опалювального сезону вирахування доходу здійснюється за зміненою схемою:
Для пенсіонерів: береться до уваги розмір пенсії за місяць, що передує місії, яка передує даті подачі заяви. Наприклад, при зверненні у грудні враховується пенсія за жовтень.
Для працюючих членів домогосподарства: враховуються доходи за два квартали, що передують місяцю перед зверненням.
Як подати документи?
Подати заявку на субсидію можна одним із таких способів:
Особисто відправившись до сервісного центру Пенсійного фонду.
Надіслати документи поштою до територіального органу Фонду.
Користуватися онлайн-сервісами: через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду або мобільний додаток «Пенсійний фонд».
Нові правила спрямовані на спрощення процесу оформлення субсидій та забезпечення їх повного призначення.
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