Якщо ж встигнути подати заявку до 30 листопада включно, субсидію буде призначено з початку опалювального сезону, тобто з жовтня.

В Україні триває процес оформлення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, однак з 1 грудня набувають чинності певні зміни в правилах їхнього нарахування.

Про це інформують у Пенсійному фнді України.

Що змінюється в процедурі нарахування субсидій?

Відтепер субсидії будуть нараховуватися з місяця подачі документів. Якщо ж встигнути подати заявку до 30 листопада включно, субсидію буде призначено з початку опалювального сезону, тобто з жовтня.

Пенсійний фонд України уточнює:

"У разі подання документів до 30 листопада субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо документи подано після 1 грудня, її буде нараховано з місяця звернення".

Як вираховуватиметься дохід

При оформленні субсидії не з початку опалювального сезону вирахування доходу здійснюється за зміненою схемою:

Для пенсіонерів: береться до уваги розмір пенсії за місяць, що передує місії, яка передує даті подачі заяви. Наприклад, при зверненні у грудні враховується пенсія за жовтень.

Для працюючих членів домогосподарства: враховуються доходи за два квартали, що передують місяцю перед зверненням.

Як подати документи?

Подати заявку на субсидію можна одним із таких способів:

Особисто відправившись до сервісного центру Пенсійного фонду.

Надіслати документи поштою до територіального органу Фонду.

Користуватися онлайн-сервісами: через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду або мобільний додаток «Пенсійний фонд».

Нові правила спрямовані на спрощення процесу оформлення субсидій та забезпечення їх повного призначення.

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