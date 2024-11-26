В ніч на вівторок 26 листопада російська армія випустила рекордну кількість дронів на територію України, відомо про наслідки нічної атаки ворога.

Під час масованого обстрілу України, який тривав із 19:30 25 листопада, російська армія застосувала проти України балістичні ракети Іскандер-М та рекордну кількість дронів.

Повідомляється, що атака чотирма балістичними ракетами Іскандер-М була з Воронезької та Курської областей Росії.

Атака дронами під час обстрілу України сьогодні стала рекордною за час війни.

Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 188 ворожих БпЛА.

Авіація, зенітні ракетні підрозділи, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили 76 ворожих безпілотників.

Ліквідували дрони у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

96 БпЛА були локаційно втрачені, скоріше за все, завдяки роботі РЕБ Сил оборони.

П’ять безпілотників полетіли в бік Білорусі.

Відомо, що 26 листопада, РФ завдала удару по Тернопільській області, пошкоджена електроінфраструктура.

Про це повідомили на сайті Тернопільської міської ради, відомо, що станом на 6:30 у деяких будинках вже відновили електропостачання.

"У багатоквартирних будинках ліфти не працюватимуть до моменту повного відновлення електропостачання. Прохання до тернополян — не користуватися ліфтами в тих будинках, де електрика є. Можуть бути перебої", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що через відсутність електропостачання тролейбусний рух у Тернополі зупинено.

Останні новини України:

Загроза оккупації Покровська та тактичний відступ: військовий експерт розповів, що відбувається на півдні Донецької області.

Український вчений допоміг рф удосконалити пристрої для ударів по мирним містам: подробиці кричущого інциденту.

Військовий експерт розповів, яку позицію зайняли США щодо вступу КНДР у війну.