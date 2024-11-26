Ворог у ніч на 26 листопада запустив рекордну кількість дронів на територію України.

Уламки російських дронів пошкодили багатоповерхівки, ЛЕП та гаражі у Київській області.

Голова Київської ОДА Руслан Кравченко повідомив, що ворожі цілі знищила ППО, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено.

Відомо, що постраждалих серед у наслідок атаки немає.

Усі оперативні служби працюють над усуненням наслідків ворожої атаки.

Крім того, протягом минулої доби окупанти здійснили 80 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Як інформує Сумська обласна військова адміністрація, у регіоні пролунало 258 вибухів.

Ворожих обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миколаївська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Шосткинська громади.

Нагадаємо, в ніч на вівторок 26 листопада російська армія випустила рекордну кількість дронів на територію України, відомо про наслідки нічної атаки ворога.

Під час масованого обстрілу України, який тривав із 19:30 25 листопада, ворог застосував проти України балістичні ракети Іскандер-М та рекордну кількість дронів.

Чотири балістичні ракети Іскандер-М були запущені з Воронезької та Курської областей Росії. Атака дронами під час обстрілу України сьогодні стала рекордною за час війни.

Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 188 ворожих БпЛА. 96 БпЛА були локаційно втрачені, скоріше за все, завдяки роботі РЕБ Сил оборони.

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