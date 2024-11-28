Українцям розповіли, скільки міжконтинентальних ракет є на озброєнні РФ і як часто країна-агресорка може їх запускати.

Так, РФ вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, проте малоймовірно, що такі атаки будуть часто.

За словами авіаційного експерта Валерія Романенко, такої зброї у росіян мало.

"Я не думаю, що Росія буде "кошмарити", бо якщо інших ракет у них сотні, то міжконтинентальних – десятки. Вартість такої ракети просто шалена – від 50 млн одна ракета. А вибухівки вона може нести не більше, ніж три разом взяті "Іскандери", – вважає Романенко.

Романенко вважає, що ворог пішов на застосування дефіцитної міжконтинентальної ракети тільки для психологічного тиску.

"Як по Дніпру пишуть, що вдарила ракета взагалі без вибухівки. Тобто це може бути ІПСО, спосіб психологічного тиску", – повідомив аналітик.

Романенко також прокоментував інформацію про те, що Росія могла накопичити понад 500 міжконтинентальних балістичних ракет.

Він вважає, що такі підрахунки, скоріше за все, включають ракети для підводних човнів.

"На Каспії підводних човнів немає. Вони знаходяться на Тихоокеанському флоті, які хоч і можуть сюди прилетіти, але це взагалі ідіотизм. Якщо враховувати флотські ракети, то така кількість може бути у росіян", - розповів Романенко.

Авіаційного екперта, росіянам немає сенсу використовувати ракети великої дальності, бо в них є велика кількість звичайних оперативно-тактичних ракет малої дальності.

Джерело: РБК-Україна.

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