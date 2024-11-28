«Наземна установка з дистанційним керуванням для виїзних вогневих дій» — це безпілотний наземний транспортний засіб.

Компанія США Oshkosh Defense нещодавно офіційно заявила, що нова безпілотна наземна машина ROGUE-Fires буде на озброєнні Корпусу морської піхоти (КМП) США до 2026 року.

У офіційному релізі, який розміщений на порталі Oshkosh Defense, ROGUE-Fires («Наземна установка з дистанційним керуванням для виїзних вогневих дій») — безпілотний наземний транспортний засіб (UGV).

Наземний транспортний засіб (UGV) має унікальну мобільність і вантажопідйомність позашляховика Oshkosh JLTV.

Даний безпілотний транспорт має технології автономного транспортного засобу для підтримки операцій наземних протикорабельних ракет (GBASM).

У ROGUE-Fires є два режима - телекерований та повністю автономний, які дозволяють ефективно виконувати бойові завдання без особливого втручання оператора.

ROGUE-Fires може нести широкий спектр бойових навантажень, включаючи Naval Strike Missile (NSM) — ракету, яка призначена для ураження морських цілей до 185 кілометрів.

NSM містить боєголовку осколково-фугасної дії з міцного титанового сплаву, який має нечутливу вибухівку зі мінімальною ймовірністю детонації під час обстрілу ракети.

На одній установці розміщуються чотири ракети та після пострілу NSM має змогу долати високу відстань над землею та виходити на ціль у морі.

Джерело: АрміяInform.

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