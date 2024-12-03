Трансформаторні підстанції в Україні можуть вибухати частіше з погіршенням погоди та збільшенням на них навантаження.

Про це заявив фахівець із питань ЖКГ Олег Попенко.

Так, нещодавно під Києвом вибухнули два трансформатори, залишивши без світла тисячі людей.

Експерти прогнозують, що подібні НП будуть частіше, адже забудовникам економічно невигідно будувати додатково трансформаторні підстанції, бо вони коштують величезні гроші, ціна однієї становить приблизно 50 млн грн.

Забудовники користуючись "неформальними домовленостями" здавали будинки, підключаючи їх до вже існуючих трансформаторів.

Таким чином, станції перевантажені і зі зниженням температури та збільшенням навантаження починають горіти.

"У результаті на одну ТПшку (прим. ред. трансформаторну підстанцію) припадає не 2-3 тис абонентів, а 8-10 тис. І горіти та вибухати вони будуть з похолоданням з таким же темпом, як "Шахеди" літають над Києвом", – прогнозує Попенко.

За його словами, у тих будинках під Києвом, де вибухнули трансформатори без світла люди залишатимуться 2-3 дні, якщо трансформатори перебували на балансі оператора системи розподілу.

Однак якщо вони приватні, то знеструмлення може тривати до декількох тижнів.

Джерело: Інформатор Київ.

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