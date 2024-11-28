Ворожа армія зараз працює над програмуванням кожного "Shahed-136", щоб Повітряним силам України збивати їх було значно складніше.

Так, через більш унікальні можливості у кожного ворожого "Шахеда", для Повітряним силам України їх стало складніще збивати.

Про це заявив військовий експерт Сергій Бескрестнов.

За словами військового, півтора року тому "Шахеди" запускали по Україні "журавлиним клином" по десять одиниць одразу, тому їх було легше збити.

Проте зараз ворог змінює висоти, напрямки, курси - ці зміни роблять кола, вибирають цілі і якщо вона прикрита РЕБом і вони це "бачать" та можуть обрати іншу ціль.

Такі маневри стосується і складних маршрутів, за якими останнім часом літають ворожі "Шахеди".

Безпілотники роблять велику кількість поворотів, розворотів і використовуються нові напрямки для руху.

"Наприклад, у якийсь момент вони заходять до нас у Сумській області на висоті 40 метрів, критично низько, щоб наша ППО їх не бачила. Минає два дні - шахеди летять на п'ять кілометрів висоти. А ми розуміємо, що якщо шахед летить на ешелоні чотири-п'ять кілометрів, жодна мобільна група із землі його не дістане, це дуже високо", - повідомив Бескрестнов.

Джерело: Radio NV.

Нагадаємо, ворог у ніч на 26 листопада запустив рекордну кількість дронів на територію України.

Під час масованого обстрілу України, який тривав із 19:30 25 листопада, ворог застосував проти України балістичні ракети Іскандер-М та рекордну кількість дронів. Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 188 ворожих БпЛА.

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