Микола Михайловський, 18-річний юнак з Хмельниччини, став одним із героїв, які віддали своє життя за Україну.

Микола вирішив служити в Збройних силах України з самого початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як пише Суспільне, у січні 2022 року, після того як йому виповнилося 18, він підписав контракт. Хоча його мати, Любов Янішена, спочатку не хотіла пускати сина на війну – в родині вже було троє старших синів, які служили, а сам Микола мав великий потенціал у ІТ-сфері – юнак, з восьмого класу, мріяв стати військовим.

"Я навіть сховала його паспорт, аби не пустити до війська. Прийшли з центру комплектування вмовляти мене дати згоду, щоб син підписав контракт. А у Колі сльози на очах. Я не витримала і погодилася", – зізнається мати.

Микола потрапив до 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, де, як говорили його побратими, він став для них другою сім’єю. У вересні 2022 року, під час визволення Харківщини від російських загарбників, Микола проявив неймовірну мужність. Під час бою поблизу Чугуєва він врятував життя пораненому російському солдату, перев’язав його рани і віддав телефон, кажучи:

"Зателефонуй своїй матері. Я не хочу, щоб вона плакала так, як плаче моя".

Побратими Миколи навіть жартували, що він був "ангелом" у цьому пеклі війни. 8 вересня 2022 року, після звільнення Балаклеї, Микола, як наймолодший в підрозділі, встановив український прапор над визволеним містом. У боях він отримав поранення, але, не долікувавшись, повернувся на фронт. Проте 19 вересня, під час чергового бойового чергування поблизу Оскіла на Харківщині, Микола загинув від танкового обстрілу.

"Я йому кожного разу писала повідомлення "Доброго раночку", і ставила сердечко. А він мені плюсик, значить — не може говорити", - з болем згадує матір і додає, що в один із днів так і не отримала заповітний "плюсик" від сина.

Після загибелі Миколи його старший брат Валентин помстився за смерть молодшого – він знищив ворожий танк. А наймолодший син сім'ї, 11-річний Іван, усі свої спортивні перемоги присвячує пам'яті брата, каже Любов Янішена.

Джерело: Суспільне.

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