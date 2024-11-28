Так, доволі довгий час влада Сеулу не розголошувала свою нову розробку — ракету Hyunmoo-V, яку зараз називають «надпотужною балістичною ракетою» (UPBM).

Ракету нещодавно офіційно представили ​​на військовому параді в Південній Кореї (РК).

Користувач платформи X Mason (@mason_8718) повідомив про південнокорейську оборонну промисловість, та додав, що Hyunmoo-V класифікується армією РК як «надпотужна балістична ракета» (UPBM).

Експерти оборонного порталу Army Recognition повідомили, що при висоті від 15 до 16 метрів, діаметрі 1,6 метра та вазі 36 тонн Hyunmoo-V відповідає розміру міжконтинентальної балістичної ракети.

Hyunmoo-V

Повідомляється, що як правило міжконтинентальні балістичні ракети мають ядерні боєголовки та мають дальність більше 10 тисяч кілометрів.

Вибухова сила ракети величезна, експерти кажуть, що найважча боєголовка важить до 9 тонн - це значить, що Hyunmoo-V зараз може бути найпотужнішою неядерною зброєю у світі, якщо мова йде про вибухову силу.

Повідомляється, що досі такою зброєю вважалася американська авіабомба GBU-43/B, такої як MOAB, яка містить 8,48 тонни вибухівки.

Боєголовка вагою до дев'яти тонн така важка, бо має частину, яка проникає та має назву як «руйнівник бункерів»

Джерело: АрміяInform.

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