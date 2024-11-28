Республіка Корея показала стратегічний ракетний комплекс Hyunmoo-V, як повідомляють деякі ЗМІ, «найпотужнішу неядерну балістичну ракету в світі».

Так, доволі довгий час влада Сеулу не розголошувала свою нову розробку — ракету Hyunmoo-V, яку зараз називають «надпотужною балістичною ракетою» (UPBM).

Ракету нещодавно офіційно представили ​​на військовому параді в Південній Кореї (РК).

Користувач платформи X Mason (@mason_8718) повідомив про південнокорейську оборонну промисловість, та додав, що Hyunmoo-V класифікується армією РК як «надпотужна балістична ракета» (UPBM).

Експерти оборонного порталу Army Recognition повідомили, що при висоті від 15 до 16 метрів, діаметрі 1,6 метра та вазі 36 тонн Hyunmoo-V відповідає розміру міжконтинентальної балістичної ракети.

Повідомляється, що як правило міжконтинентальні балістичні ракети мають ядерні боєголовки та мають дальність більше 10 тисяч кілометрів.

Вибухова сила ракети величезна, експерти кажуть, що найважча боєголовка важить до 9 тонн - це значить, що Hyunmoo-V зараз може бути найпотужнішою неядерною зброєю у світі, якщо мова йде про вибухову силу.

Повідомляється, що досі такою зброєю вважалася американська авіабомба GBU-43/B, такої як MOAB, яка містить 8,48 тонни вибухівки.

Боєголовка вагою до дев'яти тонн така важка, бо має частину, яка проникає та має назву як «руйнівник бункерів»

Джерело: АрміяInform.

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