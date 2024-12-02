Обоє Олександрів потрапили до російського полону, тому два роки вони не мали звістки один про одного.

Як пише Суспільне, зустрілися вони лише 14 вересня 2024 року під час обміну полоненими.

"Не міг повірити, що я можу ходити по вільній землі, по рідній. Тиждень, а може й півтора, я не міг повірити в те, що нарешті я вдома, нарешті я з сім'єю", - розповідає Олександр молодший, який повернувся з полону після двох років розлуки з рідними.

Олександри — морські піхотинці, які разом з перших днів війни обороняли Азовсталь. Батько Олександр розпочав свій військовий шлях ще під час Революції Гідності на Майдані, а згодом підписав контракт із Збройними силами України у 2016 році. Син, Олександр, з дитинства мріяв стати військовим і, надихаючись прикладом батька, також приєднався до армії, ставши водієм і служачи в морській піхоті. Повномасштабна війна застала їх обох у Маріуполі.

Батько був відповідальний за евакуацію поранених та транспортування загиблих, а син разом з побратимами боронив місто від ворожих сил. У травні 2022 року, після евакуації з Азовсталі, вони потрапили в російський полон. Батька перевезли до Оленівки, а сина — до Таганрога.

"Я надіявся весь час, що його звільнили", - зізнається Олександр старший.

Але першим звільнили таки батька. 3 листопада 2022 року його обміняли, тоді як про сина нічого не було відомо. Сина звільнили лише через два роки і за цей час він був у п'яти різних місцях. Останнє з них було найжорсткіше - Республіка Мордовія, де Олександр молодший пробув рік і два місяці. Там його змушували зізнаватися у злочинах, які він не скоював.

"До мене зайшли в камеру 13 вересня. Потім ми їхали добу, у нас були зав'язані руки і очі. За 20 хвилин до кордону нам сказали: знімайте мішки, розвʼязуйте руки. Тоді я повірив, що нарешті вже", - розповідає Олександр молодший про повернення додому.

Зараз обидва Олександри лікуються. Олександр старший працює в рекрутинговому центрі, а його син поки що не будує планів на майбутнє, фокусуючись на відновленні. Після всіх пережитих жахів полону його єдина мрія — це бути разом з родиною, проводити вечори вдома, з чаєм і спокійними розмовами.

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