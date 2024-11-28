Церковне свято 29 листопада за новим календарем, цього дня згадують святого Парамона та 370 мучеників.

Церковне свято 29 листопада (12 грудня за старим стилем) – день пам'яті святого Парамона та ще 370 мучеників.

У народному календарі 29 листопада Парамонов день.

29 листопада (12 грудня за старим стилем) – день пам'яті святого Парамона та ще 370 мучеників.

Святому Парамону 29 листопада моляться про зміцнення віри та духу, душевний спокій, також просять здоров'я, благополуччя в сім'ї та дітям.

На Парамона необхідно обов'язково щось зайняти у сусідів, наприклад, хліб, яйця, олію тощо.

29 листопада прийнято готувати пісну випічку, господині цього дня намагалися йти до сусідів і хоч щось позичити, здавна вважалося, що після такого ритуалу гроші знайдуть до них дорогу до будинку.

Потрібно обов'язково сходити в лазню чи сауну, раніше вірили, що якщо добре пропаритись 29 листопада, можна зцілитись від будь-яких хвороб.

Для того, щоб дитина виросла здоровою і міцною, її купали в теплій ванні.

Наші пращури 29 листопада визначали погоду за прикметами, а також чистили дахи від снігу віниками та мітлами, щоб лопатою не змахнути удачу.

За народними прикметами 29 листопада не слід робити прибирання та виносити сміття – щоб не винести з дому благополуччя та удачу.

Не можна ділитися планами на майбутнє, раніше говорили, якщо розкажеш – можеш забути про це назавжди, також 29 листопада несприятливий для переїзду.

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