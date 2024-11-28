Церковне свято 29 листопада (12 грудня за старим стилем) – день пам'яті святого Парамона та ще 370 мучеників.
У народному календарі 29 листопада Парамонов день.
29 листопада (12 грудня за старим стилем) – день пам'яті святого Парамона та ще 370 мучеників.
Святому Парамону 29 листопада моляться про зміцнення віри та духу, душевний спокій, також просять здоров'я, благополуччя в сім'ї та дітям.
На Парамона необхідно обов'язково щось зайняти у сусідів, наприклад, хліб, яйця, олію тощо.
29 листопада прийнято готувати пісну випічку, господині цього дня намагалися йти до сусідів і хоч щось позичити, здавна вважалося, що після такого ритуалу гроші знайдуть до них дорогу до будинку.
Потрібно обов'язково сходити в лазню чи сауну, раніше вірили, що якщо добре пропаритись 29 листопада, можна зцілитись від будь-яких хвороб.
Для того, щоб дитина виросла здоровою і міцною, її купали в теплій ванні.
Наші пращури 29 листопада визначали погоду за прикметами, а також чистили дахи від снігу віниками та мітлами, щоб лопатою не змахнути удачу.
За народними прикметами 29 листопада не слід робити прибирання та виносити сміття – щоб не винести з дому благополуччя та удачу.
Не можна ділитися планами на майбутнє, раніше говорили, якщо розкажеш – можеш забути про це назавжди, також 29 листопада несприятливий для переїзду.
Читайте також:
Коли День святого Миколая у 2024 році: головні традиції та заборони.
Головні причини відступу ЗСУ: військовий експерт розповів, через що не вдається тримати фронт.
Новий виклик для ЗСУ: експерт розповів, як російські дрони навчилися ухилятися від атак.