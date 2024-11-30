Якщо передати показники пізніше, споживання буде визначено за середньодобовим показником.

Українці щомісяця мають не лише оплачувати комунальні послуги, але й вчасно передавати показники лічильників, адже якщо цього не зробити, є ризик отримати зайві нарахування.

Пояснюємо, у які терміни і яким чином слід подавати дані електролічильників.

Коли передавати показники електролічильника

Споживачі електроенергії повинні щомісяця самостійно знімати показники лічильників і передавати їх до оператора системи розподілу (ОСР). Розрахунок спожитої електроенергії проводиться за календарний місяць. Щоб дані врахували станом на 1 число, їх слід передати:

за два дні до кінця поточного місяця;

з 1 по 3 число наступного місяця.

Якщо передати показники пізніше, споживання буде визначено за середньодобовим показником.

ОСР зобов’язаний прийняти передані дані та використати їх для розрахунку вашого місячного споживання. Водночас оператор має право перевіряти лічильник, щоб упевнитися в достовірності поданої інформації.

Як передати показники електролічильника

Існує кілька зручних способів передачі показників, серед яких кожен може вибрати найзручніший:

через додаток "Приват24";

за телефоном кол-центру ОСР;

у особистому кабінеті на сайті ДТЕК;

через компанію Yasno (зазначивши номер рахунку та дані лічильника);

за допомогою чат-ботів у Viber, Telegram або Facebook Messenger.

Що станеться, якщо передати показники із запізненням

У разі несвоєчасного подання даних (пізніше визначених термінів), споживання електроенергії за попередній місяць розраховуватиметься середньодобовим методом відповідно до Кодексу комерційного обліку електричної енергії. У такому випадку платіжка міститиме розрахункові показники, а не фактичні.

Щоб уникнути переплат, важливо передавати показники вчасно та перевіряти, щоб вони були правильно враховані.

Джерело: Новини Live

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