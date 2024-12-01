Розмір пенсії залежить від того, якою була б пенсія за віком померлого годувальника.

В Україні діти мають право на отримання пенсії у разі смерті батьків.

Це стосується пенсії по втраті годувальника, яка регулюється законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Таку пенсію можуть отримати члени сім’ї померлого, які були на його утриманні, зокрема діти. Право на виплати мають діти до 18 років, старші діти, якщо інвалідність була встановлена до досягнення цього віку, а також діти, які навчаються, але не довше ніж до 23 років. Діти-сироти можуть отримувати пенсію до досягнення 23 років. Усиновлені діти, а також пасинки чи падчерки, які не отримували аліментів від батьків, також мають право на пенсію по втраті годувальника.

Крім дітей, право на пенсію по втраті годувальника має інший із подружжя або батьки, якщо вони є особами з інвалідністю чи досягли пенсійного віку. Також виплати можуть отримати особи, які займаються доглядом за дитиною померлого годувальника до досягнення нею восьми років. Це можуть бути подружжя, батьки, дідусь, бабуся, брат чи сестра годувальника, незалежно від їх працездатності чи віку.

Для призначення пенсії необхідно, щоб померлий годувальник мав страховий стаж, достатній для отримання пенсії по III групі інвалідності. Однак у певних випадках виплати можуть бути призначені навіть за відсутності стажу. Це стосується ситуацій, коли годувальник загинув під час Революції Гідності, зник безвісти за особливих обставин або був донором органів.

Розмір пенсії залежить від того, якою була б пенсія за віком померлого годувальника. Для одного непрацездатного члена сім’ї це 50% від цієї суми. Якщо членів сім’ї двоє чи більше, їм виплачується 100% пенсії за віком, розподіленої порівну. У випадку дітей-сиріт пенсія визначається окремо для кожного з батьків.

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