Всі ці документи необхідні для отримання пенсії по втраті годувальника.

Пенсію по втраті годувальника можуть отримати українці, чиї близькі родичі померли і були основними джерелами їхнього утримання.

Про пише 24 канал.

Хто має право на пенсію

Пенсію можуть отримати особи, які були на утриманні померлого годувальника. Це можуть бути такі непрацездатні члени родини:

чоловік або дружина, батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти померлого, які не досягли 18 років, або старші, якщо стали інвалідами до повноліття;

чоловік або дружина померлого, а за їх відсутності – батьки, брат чи сестра, дідусь чи бабуся, незалежно від віку та працездатності.

Розмір пенсії

Розмір виплат на одну особу становить 50% пенсії за віком померлого годувальника. Якщо претендентів більше, виплата ділиться між ними.

Необхідні документи для оформлення пенсії:

Заява на призначення пенсії.

Документи, що підтверджують місце проживання (реєстрації).

Індивідуальні відомості застрахованої особи за період з 1 липня 2000 року.

Ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків) або свідоцтво про загальнообов’язкове соціальне страхування для особи, яка подає заяву, та померлого годувальника.

Паспорт або свідоцтво про народження заявника.

Довідка про склад сім’ї померлого (за наявності).

Копії документів, що підтверджують родинні стосунки заявника з померлим.

Свідоцтво про смерть годувальника або інші документи, що підтверджують факт його смерті (рішення суду, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань).

Документи про вік померлого, якщо ці дані відсутні в свідоцтві про смерть.

Довідки з навчальних закладів про навчання на денній формі.

Довідка про те, що члени родини (крім дітей) не працюють і займаються доглядом за дітьми померлого до восьми років.

Документи, що підтверджують перебування на утриманні померлого.

Експертний висновок щодо причин смерті годувальника унаслідок Чорнобильської катастрофи (для певних категорій).

Документ, що підтверджує дату та причину смерті військовослужбовця (для тих, хто служив в армії).

Документи, що підтверджують трудовий стаж.

Всі ці документи необхідні для отримання пенсії по втраті годувальника.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ