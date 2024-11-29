Під час отримання 243 тисячі гривень, зловмисницю було затримано.

У Києві правоохоронці затримали завідувачку державної медичної установи за вимагання хабаря.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції.

За інформацією слідства, вона зажадала майже 250 тисяч гривень за прискорене отримання експертного висновку щодо якості дезінфекційного засобу.

Зловмисниці загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Завідувачка лабораторії контролю якості та безпеки продукції вимагала від приватного підприємця значну суму за пришвидшення процесу дослідження засобу, що підтверджує його відповідність державним стандартам. Цей висновок був необхідний для подальшої реалізації товару.

Під час отримання 243 тисячі гривень, зловмисницю було затримано. Київська міська прокуратура повідомила їй про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі 243 тисячі гривень.

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Згідно з матеріалами справи, організатори пропонували ухилянтам "відстрочку" від служби в армії в обмін на хабарі. Вони допомогли оформити фіктивні документи про навчання або підроблені медичні довідки про "погане" здоров'я.

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