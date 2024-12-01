В Україні тим, хто не в змозі самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги, надається субсидія, і претендувати на неї можуть лише особи, які відповідають вимогам щодо майнового та соціального стану.

Про це пише Телеграф.

Громадяни України та іноземці, що легально перебувають на території країни, можуть подати заяву на отримання субсидії через територіальні органи Пенсійного фонду України (ПФУ), виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, центри надання адміністративних послуг, портал "Дія", портал ПФУ та додаток для мобільних телефонів від ПФУ, а також відділення ПФ через пошту.

Щоб отримати житлову субсидію, потрібно подати заяву на її призначення, декларацію про доходи та витрати, а також додаткові документи, такі як довідки про доходи, договір оренди житла (за потреби), договір реструктуризації боргу, акт обстеження матеріально-побутових умов тощо.

Рішення щодо призначення або відмови в наданні субсидії (якщо субсидія становить 0 грн, але особа має право на її отримання) надається протягом 10 календарних днів після подачі документів. Заявник отримує повідомлення про рішення протягом 3 днів після його прийняття.

Пенсійний фонд України може надсилати інформацію про результат розгляду заяви кількома способами, зокрема онлайн. Існує три основні варіанти перевірки: електронна пошта (якщо обраний цей канал комунікації), портал "Дія" (у розділі "Мій кабінет" або "Звернення"), портал ПФУ (у розділі "Індивідуальні повідомлення" або в підрозділі "Моя субсидія"). Також можна отримати повідомлення у паперовій формі з підписом.

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