Успішні українські актори могли б продовжувати займатися улюбленою справою, проте все змінилося після 24 лютого 2022 року.

Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, забрала життя багатьох українських акторів.

Актори не змогли залишатися осторонь страшної війни та вирішили стати на захист Батьківщини.

Український актор та телеведучий Павлу Лі у перші дні повномасштабної війни допомагав евакуювати мирних мешканців Ірпеня, координував розвезення продуктів та ліків.

6 березня 2022 року росіяни обстріляли авто волонтерів, де перебував Павло, актор не вижив.

Паша Лі знімався у таких фільмах як "Штольня", "Тіні незабутих предків", "Правило бою", "Смак свободи".

Актор Олексій Хільський захищав нашу країну у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Хільський був головним сержантом у взводі розвідроти, брав участь у звільненні Херсона, воював у Бахмуті й Соледарі.

На жаль, у серпні 2023 року Олексій загинув під час виконання бойового завдання.

Олексій Хільський знімався у серіалах "Лікар Ковальчук", "Нюхач", "Опер за викликом", "Кріпосна" та багатох інших.

23 грудня 2023 року на фронті обірвалося життя актора Богдана Колесника, який відомий за участю у серіалах "СуперКопи", "Опер за викликом", "Топтун", "Виходьте без дзвінка" та не тільки.

Актор долучився до Тероборони після початку повномасштабної війни, потім потрапив на передову. Захисник під час бойового завдання отримав важке поранення, та, на жаль, загинув.

Актор театру та кіно Василь Кухарський відомий за головною роллю у фільмі "Максим Оса: золото Песиголовця" з перших днів повномасштабного вторгнення приєднався до ЗСУ і став на захист України.

7 грудня 2023 року стало відомо про його загибель, він помер від отриманих на фронті поранень.

Джерело: tabloid.

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