Окрім того, протягом цього періоду один представник вищого офіцерського складу був прийнятий на службу.

За час повномасштабної війни через проблеми зі здоров'ям з військової служби у запас було звільнено 41 генерала.

Про це повідомили у Головному управлінні комунікацій Збройних Сил України, передає Радіо Свобода.

Ці дані охоплюють період з 24 лютого 2022 року по 1 серпня 2024 року.

"За інформацією Кадрового центру Збройних Сил України, з 24.02.2022 по 01.08.2024 з військової служби у запас за станом здоров’я було звільнено 41 особу вищого офіцерського складу", — зазначено у відповіді.

Окрім того, протягом цього періоду один представник вищого офіцерського складу був прийнятий на службу.

До вищого офіцерського складу відносяться військові, що займають ключові командні посади або мають найвищі звання, такі як генерал-майор, генерал-лейтенант та генерал-полковник.

Запит Радіо Свобода стосувався того, скільки генералів було звільнено в запас за рішеннями військово-лікарських комісій в умовах повномасштабного вторгнення.

Також Politeka писала про те, що український генерал пояснив, що зараз відбувається в районі Часового Яру, де зараз складається загрозлива для ЗСУ ситуація.

Одним із основних напрямів, звідки просуваються російські окупаційні війська в районі Часового Яру, залишається Калинівка на Півночі від міста, там підрозділи противника просунулися і пройшли через канал.