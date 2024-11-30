З перших днів повномасштабного вторгнення актори стали на захист України від російських загарбників.

Актори добровольцями приєдналися до лав Збройних сил України та віддали свої життя на незалежність нашої країни.

У грудні 2022 року обірвалося життя актора, коміка та ведучого Ярослава Гаркавко.

З початку повномасштабної війни, яку розв'язала росія, Ярослав став на захист України.

Раніше Ярослав брав участь у гумористичному проекті "Ліга Сміху", виступав за команди "ОГО" та "Воробушек". На жаль, захисник не дожив до 27 років.

У 2022 році актор Євген Шумілов пішов добровольцем на фронт.

Шумілова знімався у таких відомих українських серіалах як "Речовий доказ", "Реальна містика", "Агенти справедливості", "Відділ 44" та не тільки.

На війні Євген був ротним медиком у Третій штурмовій бригаді, на жаль, 30 квітня стало відомо, що він загинув, захищаючи пораненого побратима.

З перших днів повномасштабної війни пішов захищати Україну актор Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги Андрій Доманський.

Андрій пропрацював у театрі 25 років і зіграв 40 ролей. Актор добровольцем приєднався до Збройних сил та мав позивний "Артист".

Побратим Доманського розповів, що він воював у Макарові та на Херсонському напрямку.

На фронті Андрій отримав важку контузію, проходив лікування і був звільнений зі служби, про те, що життя актора обірвалося, стало відомо у квітні 2024 року.

Джерело: tabloid.

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