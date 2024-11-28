Крім того, надвечір у четвер посилиться південний вітер, що зробить погоду менш комфортною.

Погода в четвер, 27 листопада, буде переважно похмурою та вологою.

Народний синоптик Наталка Діденко назвала регіони України, де завтра, 28 листопада, очікуються тумани, морози та дощі.

Вночі 28 листопада температура становитиме 0...-4°C, а також прогнозується сильний туман.

За словами Діденко, хмари та тумани принесуть вологу, а на заході країни пройдуть дощі через атмосферний фронт, пов'язаний з циклоном, що знаходиться над Польщею.

Температура вночі буде в межах 0...-4°C, на заході близько 0°C, вдень очікується +1...+4°C, а на півдні та заході повітря прогріється до +4...+8°C.

Синоптик зазначила, що в Україні найближчим часом переважатиме волога погода без значних опадів. Вночі будуть невеликі морози, а вдень температура залишатиметься на рівні незначних "плюсів", що є досить теплим для цього часу року.

У Києві 28 листопада істотні опади малоймовірні, однак очікується сильний туман із видимістю до 300-500 метрів. Крім того, надвечір у четвер посилиться південний вітер, що зробить погоду менш комфортною.

Також Politeka писала про те, що вплив зимової погоди може бути більш негативним для Сил оборони України, аніж для наступу російських окупаційних військ.

Військовий пояснив, що погода першочергово впливає на мобільність автомобільної і бронетехніки, гусеничної та колісної, для неї несприятливі погодні умови дійсно зменшують можливості операцій.

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