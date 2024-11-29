Астролог попередила українців, що ворожа армія готує багато неприємних провокацій для нас.

Поки воєнні експерти попереджають про нові ракетний удар росіян по Україні, астролог Ангеліна Вакуліна зробила свій власний прогноз.

Як розповіла Вакуліна, росіяни спеціально залякують українців.

"Населення України зараз будуть залякувати. Окупантам потрібна паніка, хаос. Не вірте тому, що видають вони", - прогнозує астролог Ангеліна Вакуліна.

Астролог додала, що ворог готує багато неприємних новин та провокацій.

"З неприємних новин, готують багато багато новин про ядерну зброю. Чекаємо провокацій і обстрілів важливих інфраструктурних об'єктів. Обстріли, на жаль, посиляться", - повідомила Вакуліна.

"Київ, Одеса - підвищена небезпека", - попередила астролог Ангеліна Вакуліна.

За словами астролога, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Ужгород. Також Чернігів, Житомир, Вінниця, Полтава, Дніпро теж обов'язково повинні реагувати на сигнали повітряної тривоги.

"Готують серйозні атаки", - вважає Вакуліна, тому, за словами астролога, варто уникати великих ТРЦ, медцентрів, відкритих парковок.

"Взимку спокійно в плані обстрілів не буде... На нас чекає новий етап війни. Ніякого миру найближчим часом не варто чекати ", - попередила українців астролог, поділившись власним прогнозом щодо війни.

Джерело: glavred.

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