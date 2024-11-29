Схема дозволяла ухилятися від мобілізації та служби в армії під час війни.

У Запоріжжі правоохоронці викрили злочинну схему, в рамках якої працівники МСЕК і приватної клініки за 3 тисячі доларів допомагали чоловікам призовного віку отримувати фальшиві документи про інвалідність.

Як повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, лікарі та чиновники організували злочинну схему, у межах якої чоловікам «офіційно» ставили інвалідність. За хабарі вони вигадували неіснуючі діагнози та фіктивно клали пацієнтів у лікарні, аби додати правдоподібності документації. Один з фігурантів навіть імітував хірургічні операції, роблячи клієнтам медичні надрізи, щоб створити вигляд реальних процедур.

Правоохоронці провели обшуки в офісах лікарів та клініки, під час яких вилучили значні суми грошей: 39 500 доларів, 7 500 євро, понад 140 000 гривень, а також техніку, медичну документацію, печатки лікарів та закордонні паспорти.

"Працівникам приватної клініки слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваним у злочині загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Нарізі досудове розслідування триває.

Останні новини України:

В Україні розгорівся конфлікт між вагітною та представником ТЦК, відео: "Вони тут заодно всі абсолютно".

Поклали у власні кишені 34 мільйони з бюджету Дніпра: чиновники міськради завдали збитків.

Чиновник міської ради розбагатів завдяки корупційній схемі: використав своє службове становище.