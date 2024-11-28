Ворожа армія 28 листопада нанесла чергову масовану ракетну атаку на обʼєкти цивільної енергетичної інфраструктури.
Наразі оцінка масштабів пошкоджень триває, проте у прес-службі Міненерго розкрили деталі.
"Енергетики працюють над забезпеченням резервних схем живлення там, де це можливо. Вони вже приступили до відновлювальних робіт, де дозволяє безпекова ситуація", - йдеться в повідомленні.
Ворожа армія 28 листопада нанесла удар по енергетиці України, станом на ранок по всій Україні застосовані аварійні графіки відключення світла.
У Львівській області 523 тисячі абонентів залишилися без світла, у Волинській області 215 тисяч без світла.
Як повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко, ситуація в енергосистемі України складна.
"За прогнозом від Укренерго екстрені відключення будуть тривати до вечора, 20:00, але це поки лише прогноз", - повідомив Коваленко.
У Миколаєві не працюють транспорт та школи через екстрені відключення світла.
В Україні фіксуються затримки поїздів через масований удар РФ 28 листопада, відстають від графіка шість поїздів, повідомляє УЗ.
Ситуація в енергетичному секторі України залишається складною через значні руйнування генеруючих та передавальних потужностей.
У Повітряних силах України повідомили, що Сили ППО збили 76 крилатих ракет, 3 керовані авіаційні ракети та 53 БпЛА.
Так, вранці 29 листопада у багатьох регіонах України лунали вибухи.
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ворог знову цілився на українську енергетику.
"Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні", - повідомив він.
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