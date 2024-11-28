Ворожа армія 28 листопада нанесла чергову масовану ракетну атаку на обʼєкти цивільної енергетичної інфраструктури.

Наразі оцінка масштабів пошкоджень триває, проте у прес-службі Міненерго розкрили деталі.

"Енергетики працюють над забезпеченням резервних схем живлення там, де це можливо. Вони вже приступили до відновлювальних робіт, де дозволяє безпекова ситуація", - йдеться в повідомленні.

Ворожа армія 28 листопада нанесла удар по енергетиці України, станом на ранок по всій Україні застосовані аварійні графіки відключення світла.

У Львівській області 523 тисячі абонентів залишилися без світла, у Волинській області 215 тисяч без світла.

Як повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко, ситуація в енергосистемі України складна.

"За прогнозом від Укренерго екстрені відключення будуть тривати до вечора, 20:00, але це поки лише прогноз", - повідомив Коваленко.

У Миколаєві не працюють транспорт та школи через екстрені відключення світла.

В Україні фіксуються затримки поїздів через масований удар РФ 28 листопада, відстають від графіка шість поїздів, повідомляє УЗ.

Ситуація в енергетичному секторі України залишається складною через значні руйнування генеруючих та передавальних потужностей.

У Повітряних силах України повідомили, що Сили ППО збили 76 крилатих ракет, 3 керовані авіаційні ракети та 53 БпЛА.

Так, вранці 29 листопада у багатьох регіонах України лунали вибухи.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ворог знову цілився на українську енергетику.

"Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні", - повідомив він.

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