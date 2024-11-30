Астролог зробила попередження та повідомила, у яких містах варто очікувати ударів.

Обстріли росіян по українських містах можуть почастішати, астролог попередила, що ворог задумав нові атаки.

Як розповіла астролог Ангеліна Вакуліна, президент-диктатор РФ Путін задумав нові обстріли.

"Найстрашніше, що це тільки початок масштабних обстрілів", - вважає астролог.

Астролог повідомила, що варто очікувати ударів по тих місцях, куди раніше не "прилітало".

За її словами, західній Україні варто приготуватися.

"Як я і говорила, буде летіти і "прилітати" туди, куди раніше не діставало. Проаналізуйте і убезпечте себе", - прогнозує астролог.

Астролог попередила, що атак по Україні побільшає "зараз стане сильно більше і частіше".

Вакуліна зробила прогноз для міст України: Хмельницький, Луцьк, Рівне, Івано-Франківськ, Львів та Чернівці.

"Імовірність обстрілів для цих міст дуже велика. Житлові будинки, парковки, ТРЦ, лікарні" - попередила астролог українців.

Джерело: glavred.

До слова, астролог назвав найважчий рік для України, а також назвав імовірну дату, коли закінчиться світова війна.

За словами астролог та хіроманта Володимира Бадіяна, ситуація на фронтах російсько-української війни буде стабільною протягом усього року, повітряних ударів по території України стане значно менше, проте війна у 2024 році не закінчиться.

"Якщо і може закінчитися війна, то десь до березня 2025 року тоді можуть бути переговори", - прогнозує Володимир Бадіян.

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