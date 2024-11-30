Обстріли росіян по українських містах можуть почастішати, астролог попередила, що ворог задумав нові атаки.
Як розповіла астролог Ангеліна Вакуліна, президент-диктатор РФ Путін задумав нові обстріли.
"Найстрашніше, що це тільки початок масштабних обстрілів", - вважає астролог.
Астролог повідомила, що варто очікувати ударів по тих місцях, куди раніше не "прилітало".
За її словами, західній Україні варто приготуватися.
"Як я і говорила, буде летіти і "прилітати" туди, куди раніше не діставало. Проаналізуйте і убезпечте себе", - прогнозує астролог.
Астролог попередила, що атак по Україні побільшає "зараз стане сильно більше і частіше".
Вакуліна зробила прогноз для міст України: Хмельницький, Луцьк, Рівне, Івано-Франківськ, Львів та Чернівці.
"Імовірність обстрілів для цих міст дуже велика. Житлові будинки, парковки, ТРЦ, лікарні" - попередила астролог українців.
Джерело: glavred.
До слова, астролог назвав найважчий рік для України, а також назвав імовірну дату, коли закінчиться світова війна.
За словами астролог та хіроманта Володимира Бадіяна, ситуація на фронтах російсько-української війни буде стабільною протягом усього року, повітряних ударів по території України стане значно менше, проте війна у 2024 році не закінчиться.
"Якщо і може закінчитися війна, то десь до березня 2025 року тоді можуть бути переговори", - прогнозує Володимир Бадіян.
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