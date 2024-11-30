Так, один з важливих морських дронів нашої країни — безпілотник головного управління розвідки Міноборони MAGURA V5.

З 2023 року ці дрони не перестають розвиватися, про це розповів командир спецпідрозділу ГУР МО "Group 13".

"Ми працюємо з ракетами, ми розуміємо, що фактично на морі зараз повне наше домінування — нам необхідно ще отримати тепер домінування над Чорним морем в повітрі", — повідомив "Тринадцятий".

MAGURA використовує ракети "вода-повітря", тому його можна назвали "плавучою ППО".

MAGURA V5 вдало потопив як мінімум дев'ять російських кораблів та вдвічі більше підбив.

Дрони почали атакувати ворожі об'єкти із 23 травня 2023 року, коли був уражений розвідувальний корабель "Іван Хурс".

На рахунку у дрона Magura V5 також корабель проєкту 22160 "Сергій Котов", десантні катери "Д-144 Серна" та "Д-295 Акула", ракетний катер "Івановець", десантний корабель "Цезарь Куніков" та катери різних типів.

Голова спецгрупи ГУР повідомив, що флот існуватиме паралельно з дронами в найближчі 5-10 років.

"Вони не замінять великі військові кораблі, але в далекому майбутньому — так", - йдеться у повідомленні.

При цьому безпілотник MAGURA постійно вдосконалюється.

Джерело: telegraf.

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