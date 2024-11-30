1 грудня за новим церковним календарем православні згадують святого Наума – одного з 12 малих пророків, народного календаря – Наумов день.

Здавна святого Наума вважали покровителем наук та грамоти.

Так, 1 грудня (14 грудня за старим стилем) – день пам'яті святого Наума, одного з 12 малих пророків та покровителя людей, які займаються розумовою працею.

Наші пращури говорили: "Наум наставляє на розум".

1 грудня було прийнято звертатися до святого за важливою порадою та вирішенням складної ситуації.

Уся сім'я вирушала до церкви на богослужіння 1 грудня.

Що заборонено робити церковне свято 1 грудня:

Заборонено їсти під час читання, раніше варили, що можна "з'їсти" всі знання, не можна залишати книгу відкритою, бо все з голови вилетить.

Не треба дивитися у дзеркало під час підписання важливих документів 1 грудня, бо домовленості не підтвердяться.

Краще не виходити з дому після заходу сонця 1 грудня, здавна наші предки вірили, що в цей час вулицями розгулює нечиста сила.

Крім того, якщо даєте милостиню жебраку 1 грудня – не дивіться йому у вічі.

Головні прикмети 1 грудня:

Якщо у цей день тепло на вулиці - значить зима буде теплою і м'якою.

Якщо сильний вітер дме 1 грудня – значить узимку хуртовин і завірюха буде багато.

Якщо у цей день погода швидко змінюється – отже зима буде дуже мінливою.

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